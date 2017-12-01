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01 Aralık 2017 18:38

Osmanlıspor’da Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edildi

Süper Lig’in 14.

Osmanlıspor’da Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edildi

01 Aralık 2017 18:38

haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’le karşılaşacak olan Osmanlıspor’da hazırlıklar sürüyor.


Osmanlıspor, Medipol Başakşehir’le oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenmanla devam etti. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde Batıkent Tesisleri’nde yapılan çalışmalar 1 saat sürdü. Antrenmana tam kadro çıkan mor-sarılı ekipte, tedavisi devam eden Tiago Pinto antrenmanın ana etabında takımdan ayrı fizyoterapist nezaretinde çalıştı.


Isınma koşusuyla başlayan günün tek antrenmanına, koordinasyona yönelik topla yapılan çalışmayla devam edildi. Daha sonra tam sahada gruplar halinde çeşitli pas organizasyonlarında bulunan mor-sarılılar, tam sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.



Musa Çağıran ikinci kez baba oldu


Osmanlıspor’un 25 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Musa Çağıran ikinci kez baba oldu. Acıbadem Ankara Hastanesi’nde ikinci kez mutluluğu yaşayan Burcu-Musa çifti, 3 kilo 456 gram ve 50 santim boyundaki erkek bebeğe ‘Emir’ adını verdi.




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