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09 Ağustos 2018 20:53

Osmanlıspor’da Boluspor hazırlıkları devam etti

Spor Toto 1.

Osmanlıspor’da Boluspor hazırlıkları devam etti

09 Ağustos 2018 20:53

Lig’in ilk haftasında deplasmanda Boluspor’la karşılaşacak olan Osmanlıspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Osmanlıspor, ligin ilk haftasında Boluspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenman 80 dakika sürdü. Çalışmalara tedavileri devam eden Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Engin Bekdemir, Ali Eren İyican ve Mele katılmazken bu oyuncular takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.


Mor-sarılılar, ısınma koşusuyla başladıkları günün tek antrenmanına istasyonlarda yapılan koordinasyon ve pas organizasyonlarıyla devam etti. Daha sonra gruplar halinde kanatlardan orta ve şut çalışması yapan oyuncular, yarı sahada taktiğe yönelik çalışmayla antrenmanı sonlandırdı.


Antrenman bitiminde ise takımın emektarlarından masör Murat Aydın’ın saha içerisinde 41. yaş günü kutlandı.




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