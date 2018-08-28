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28 Ağustos 2018 22:54

Osmanlıspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto 1.

Osmanlıspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

28 Ağustos 2018 22:54

Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği’yle karşılaşacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.


Osmanlıspor, cuma günü Gençlerbirliği’yle oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına başladı. 1 saat 20 dakika süren antrenmana takımın yeni transferi Eric Ayuk da katıldı. Mor-sarılılar, tecrübeli teknik adam Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Gruplar halinde ayak tenisi oynayan oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde oynadıkları çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.


Antrenmana hafif adale ağrıları bulunan Tugay Kacar ve Hasan Kılıç tedbir amaçlı katılmazken iyileşme sürecine giren Numan Çürüksu, antrenmanın ilk bölümde takımla birlikte, sonraki bölümde ise takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı. Diğer yandan tedavisi tamamlanan Payam ise takımla birlikte çalıştı.


Osmanlıspor yarın 18.00’de yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.




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