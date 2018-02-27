Osmanlıspor’da sakatlardan iyi haber

Osmanlıspor, cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. 1 saat 15 dakika süren antrenmana Yalçın Ayhan ve Mehmet Güven tedbir amaçlı katılmadı. Tedavilerinin ardından iyileşme sürecine giren takım kaptanı Numan Çürüksu takımdan ayrı koşu yaparken; Serdar Gürler ise antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Serdar daha sonra ise çalışmasını salonda devam ettirdi.

Mor-sarılı ekip ısınma koşusuyla başladıkları antrenmanı koordinasyon çalışmasıyla devam ettirdi. Daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda kuvvet çalışması yapan oyuncular, dar alanda iki takım halinde oynanan çift kale maç ve ardından yapılan stretching ile antrenmanı sonlandırdı.