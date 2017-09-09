Ostim ve İvedik hırsızları suç makinesi çıktı

Şahısların adeta suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 2017 yılı Ağustos ve Eylül aylarında Ostim ve İvedik bölgelerinde meydana gelen, 7 ayrı iş yerinden elektrik kablosu, çeşitli elektrik malzemesi, hırdavat malzemesi, bakır çubuk, el aletleri çalınması olayları ile ilgili elde edilen kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, olayların gri renkli bir araç ile gerçekleştirildiği ve olaylarda araca çalıntı plaka takıldığı tespit edildi.

Çalıntı plakalı araca bir petrol istasyonundan yakıt alındığının belirlenmesi üzerine yapılan araştırmalar ve kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde yakıt alan şahısların Y.Y. ve Ö.K. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, 5 Eylül 2017 günü olaylarda kullanılan gri renkli araçla birlikte yakalandı.

320 bin TL maddi zarar verdiler

Şahısların çaldıkları malzemeleri koydukları metruk gecekonduda ele geçirilen 253 adet elektrik kablosu, 70 adet bakır çubuk ile 3 adet matkap, 2 adet jettaşı, 3 adet kaynak makinesi müştekilerine teslim edildi.

Şüphelilerin olaylarda kullandıkları araca, başka araçtan çaldıkları plakaları taktıkları, iş yerlerine gece gündüz fark etmeksizin kilitlerini kırarak girdikleri, hırsızlık sonucu müştekilere toplamda 320 bin TL maddi zarar verdikleri, kendilerine engel olmak isteyen güvenlik görevlilerini de pompalı tabir edilen tüfekle korkuttukları anlaşıldı.

Şüpheli Y.Y.’nin 5 açıktan hırsızlık, 4 kasten yaralama, 1 konut dokunulmazlığını ihlal, 1 genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 1 trafik kanununa muhalefet, 1 iş yerinden hırsızlık olmak üzere 13 ayrı suç kaydının olduğu, mahkemece aranmadığı, şüpheli Ö.K.’nin de 11 açıktan hırsızlık, 3 otodan hırsızlık, 2 oto hırsızlığı, 3 kasten yaralama, 3 mala zarar verme, 2 yağma (gasp), 1 kişilerin huzurunu bozma, 1 iş yerinden hırsızlık, 1 görevi yaptırmamak için direnme olmak üzere 27 ayrı suç kaydının olduğu; ayrıca Eskişehir Mahkemesince 2 yoklama kaçağı, Kırşehir Mahkemesince 1 hırsızlık, Ankara Mahkemesince 1 hırsızlık olmak üzere 4 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Şahısların, dün adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.