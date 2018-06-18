Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Ostim Sanayi Bölgesi’ndeki bir iş yerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kamyon sürücüsü kamyonuna ait ek yakıt deposunu meydana gelen hasardan dolayı tamir ettirmek için 1138. Sokak’taki iş yerine getirdi. İş yeri sahibi Necip Özbaş, aracın tamiratı sırasında kaynak makinesiyle işlem yaptığı esnada meydana gelen gaz sıkışması sonucu depo büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın şiddetiyle depo dükkanın dışına fırlarken, dükkan sahibi Özbaş vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Özbaş’ın yardımına kalfaları koştu. Kalfalar usta Özbaş’ı dükkandan dışarı çıkararak, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yanmalar meydana gelen ustayı Hacettepe Hastanesine kaldırdı. Dükkanda da hasar meydana gelirken, olay yerine gelen bomba imha uzman ekipleri ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışanların ifadelerine başvurup, iş yerinde inceleme yaptı.

Patlamanın sesini duyan bir vatandaş, “Burada bir patlama olduğunu gördüm. Koşarak yardıma geldik ve bir yaralının olduğunu gördük. Dükkan sahibi yaralanmış” dedi.