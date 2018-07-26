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26 Temmuz 2018 12:23

Ostim’de miniklere sıcak yuva

Yenimahalle Belediyesi çalışan anneler için gündüz bakımevi yapmaya devam ediyor.

Ostim’de miniklere sıcak yuva

26 Temmuz 2018 12:23

Bugüne kadar 10 kreş açan Yenimahalle Belediyesi, OSTİM’in çalışan anneleri için kolları sıvadı. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışanların ve mahalle sakinlerinin çocuklarını bırakabilecekleri sıcak bir yuva kurmak için kollar sıvanacak.


Binlerce vatandaşın ekmek kapısı olan, Ortadoğu’nun en büyük sanayi merkezlerinden biri konumunda bulunan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılması planlanan gündüz bakım evi, birçok çalışanın çocuklarının eğitim görmesi için çalışacak ve Yenimahalleli miniklere yuva olacak.


Gündüz Bakım Evinin ismi Kemal Baytaş olacak


Çalıştığı süre boyunca devlette üst düzey görevlerde bulunan 90 yaşındaki Hayırsever Kemal Baytaş, bugüne kadar yapmış olduğu tasarrufların büyük bir kısmını adının verileceği bir anaokulunun yapımında kullanılmak üzere Yenimahalle Belediyesine başvurdu.


Konunun, belediye meclisinde tartışılması ve karara bağlanması sonucunda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Kemal Baytaş ile imzalanan protokol ile OSTİM’de yapılması planlanan gündüz bakım evinin isminin Kemal Baytaş olması konusunda karar alındı.


“Hayırsever vatandaşımızı tebrik ediyorum”


Ekonomik durumu iyi olan vatandaşlarımızın imkânlarını sosyal sorumluluk projelerinde kullanmasının bir yurttaşlık görevi olduğunu ifade eden Başkan Yaşar, “Bugüne kadar yapmış olduğu birikimlerini Yenimahalleli minik yavrularımız için kullanma kararı alan vatandaşımızı yürekten kutluyorum. Artık Yenimahalleli yavrularımız onun ismi ile anılacak olan yuvada eğitim alacaklar. Bunun gibi sosyal sorumluluk projelerinin imkanı olan diğer tüm vatandaşlarımıza örnek olmasını umuyor, kendisine sağlık ve sıhhat diliyorum” dedi.




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