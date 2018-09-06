Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Ankara
  •  » Ösym Başkanı Aygün: ''şimdiye Kadar Olduğu Gibi Bundan Sonraki Sınavlarda Da Adalet Ve Liyakata Büyük Önem Vereceğiz''
06 Eylül 2018 17:44

ÖSYM Başkanı Aygün: ’’Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki sınavlarda da adalet ve liyakata büyük önem vereceğiz’’

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına atanan Halis Aygün, ’’ÖSYM olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki sınavlarda da adalet ve liyakata büyük önem vereceğiz’’ dedi.

ÖSYM Başkanı Aygün: ’’Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki sınavlarda da adalet ve liyakata büyük önem vereceğiz’’

06 Eylül 2018 17:44


ÖSYM Başkanlığına atanan Halis Aygün yaptığı açıklamada, ’’Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı görevine atanmamdan dolayı büyük mutluluk ve gurur duymaktayım. Teveccühleri ve şahsıma göstermiş olduğu güven dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. ÖSYM gibi ülkemiz ve milletimiz için çok önemli ve kritik bir kurumun başkanlığına atandığımın bilincindeyim. ÖSYM olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki sınavlarda da adalet ve liyakata büyük önem vereceğiz’’ ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
24
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Hafis Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç