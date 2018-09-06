ÖSYM Başkanlığına atanan Halis Aygün yaptığı açıklamada, ’’Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı görevine atanmamdan dolayı büyük mutluluk ve gurur duymaktayım. Teveccühleri ve şahsıma göstermiş olduğu güven dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. ÖSYM gibi ülkemiz ve milletimiz için çok önemli ve kritik bir kurumun başkanlığına atandığımın bilincindeyim. ÖSYM olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki sınavlarda da adalet ve liyakata büyük önem vereceğiz’’ ifadelerini kullandı.