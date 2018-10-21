Otizmli çocuklar Mavi Göl'de piknikte buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA, otizmli çocukların sosyal hayata uyum sağlaması amacıyla Mavi Göl'de piknik programı düzenledi.

Başkent Otizmler Derneği ile Ankara Bizim Çocuklar Spor Kulübü üyesi otizmli çocuklar önce göl kenarında dolaşarak, temiz havanın tadını çıkardı. ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya'nın da katıldığı piknik programında, çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Sosyal belediyecilik anlayışı ile bu çocukları topluma kazandırmak istediklerini belirten Kaya, “Ankara'daki engelli olan bütün çocuklarımıza bu imkânı sağlamak istiyoruz. Yaz kış demeden bundan sonra da elimizden geldiği kadar çocuklarımızın ücretsiz şekilde sosyalleşmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Ankara Bizim Çocuklar Spor Kulübü Müdürü Sibel Kancıoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları için teşekkür ederek, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'ya teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın ihtiyaçlarına destek vererek yanımızda oldular. El ele güzel günlere ulaşacağımızı düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.