Oto hırsızları yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, son bir ay içerisinde Ankara il merkezinde 13, Kızılcahamam İlçesinde de 3 otodan hırsızlık yapan zanlılar Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Son bir ay içerisinde il ve İlçe merkezlerinde çok sayıda otodan hırsızlık olaylarının meydana gelmesi ve şikayetlerin artması üzerine Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu.

Bölgelerinde meydana gelen olaylarla ilgili çalışma başlatan ekipler, Mobese ve güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Günlerce kamera kaydı inceleyen ekipler, belirledikleri eşkaller doğrultusunda çalışmaları yoğunlaştırdı. Ankara’nın çeşitli bölgelerinde 13 aracın oto teybini çaldıktan sonra Kızılcahamam İlçesinde de 3 aracın teybini çalan zanlılar Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonrası T.T.Y. (18), M.E. (25) ve K.B.E.(20) isimli şahısların şahin marka otomobille hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Yapılan operasyonla belirlenen şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların gerçekleştirdiği 16 adet faili meçhul otodan hırsızlık olayı da aydınlatılmış oldu. Şüpheli şahısların çekiç ile araba camını kırarak teypleri almak sureti ile aynı yöntemle tüm hırsızlıkları gerçekleştirdikleri ve araçlarda onbinlerce lira hasara yol açtıkları öğrenildi.

Gözaltındaki 3 kişi, Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Kızılcahamam Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Adliyeye sevkedildi.