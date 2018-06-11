Otomobil 20 metreden inşaat boşluğuna uçtu: 4 yaralı

Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara’nın Çankaya ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hipodrom Caddesi üzerinde 06 DCF 88 plakalı otomobile ile seyir halinde olan Cengiz Yılmaz, cadde üzerinde bulunan bir inşaat alanına yaklaşınca yavaşladı. O sırada arkadan gelen Can Bilgiç hakimiyetindeki 50 FR 601 plakalı otomobil, Yılmaz’ın kullandığı araca sert bir şekilde arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yılmaz direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarında bulunan inşaata doğru yöneldi. İçerisinde Cengiz Yılmaz’ın eşi Azime ve kızı Büşra’nın da bulunduğu otomobil, güvenlik açısından kurulan demir korkulukları da kırarak yaklaşık 20 metre yükseklikten inşaat çukuruna düştü. Yere adeta çakılan otomobili gören inşaat işçileri durumu hemen ilgili yerlere bildirdi.

Yaralılar çukurdan çıkartıldı

Olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. İtfaiye erleri inşaat çukuruna düşen otomobil içerisindeki 3 yaralıyı oradan çıkarmak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri de kazaya karışan diğer araç sürücüsü Can Bilgiç’e müdahale etti. İnşaat çukurundan çıkarılan yaralılarda olay yerine intikal eden diğer sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Yaralılar Büşra Yılmaz, Cengiz Yılmaz ve Azime Yılmaz olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise cadde üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Belli bir süre tek şerit halinde trafiğe açık tutulan yol, yapılan incelemelerin ardından trafiğe tamamen açıldı. Polisin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.