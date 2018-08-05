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05 Ağustos 2018 18:41

Otomobil benzinliğe daldı

Ankara’nın Ayaş ilçesinde bir otomobil, kamyonet tipi bir araca çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, istasyonda bulunan pompalara çarptı.

Otomobil benzinliğe daldı

05 Ağustos 2018 18:41

Çarpmanın etkisiyle pompalar devrilirken, devreye giren otomatik elektrik kesintisi olası bir faciayı önledi. Kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Ankara’nın Ayaş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, benzin istasyonuna hızlı bir şekilde giren otomobil, ters yönden gelen kamyonete hafif şekilde çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, istasyonda bulunan benzin pompalarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle pompalar devrilirken, istasyonun otomatik elektrik kesintisinin devreye girmesi olası bir faciayı önledi. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.




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