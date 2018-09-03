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03 Eylül 2018 17:24

Otomobil bisikletli çocuğa çarptı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına bisikletle geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Otomobil bisikletli çocuğa çarptı

03 Eylül 2018 17:24


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesinde seyir halinde olan E.Y. (28) idaresindeki 06 GE 0314 plakalı otomobil, bisikleti ile kaldırımdan karşıya geçmekte olan E.A’ya (13) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralan çocuk olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekipleri güvenlik nedeniyle yolu bir süreliğine trafiğe kapatarak çevrede incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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