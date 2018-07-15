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15 Temmuz 2018 04:57

Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Ankara’da refüje çarpan otomobilin sürücüsü, araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

15 Temmuz 2018 04:57


Yenimahalle ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada, Anadolu Bulvarı üzerinden Gimat istikametinde seyreden 06 BS 2447 plakalı otomobil, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü’nün karşısında sürücüsü Ersin Atmaca’nın (36) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasının altında bulunan beton bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil yan dönerken, sürücü de araç içinde sıkıştı.


Kazayı görerek hemen aracın yanına gelen vatandaşlar, ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde kaza yerine 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.


İtfaiye ekiplerince Atmaca’nın cansız bedeninin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Aracı görerek gelen meraklı kalabalık polislerce olay yerinden uzaklaştırıldı. Atmaca’nın bedeni, itfaiye erlerinin 30 dakikalık çalışması sonucu çıkarıldıktan sonra belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı.


Kaza nedeniyle Anadolu Bulvarı’ndan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’na dönüş varyantı bir süreliğine araç trafiğine kapandı. Kaza yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için yolda işaretleme yaptı. Yol üzerindeki fren izlerini kontrol eden ve aracın içinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.




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