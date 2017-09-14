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14 Eylül 2017 19:07

Otomobiliyle yayaya çarpıp kaçtı

ANKARA (İHA) – Ankara’da yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Otomobiliyle yayaya çarpıp kaçtı

14 Eylül 2017 19:07

Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.


Kaza, saat 18.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Meşrutiyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Araç sürücüsü, kazanın ardından olay yerinden kaçarken, vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı tedavisi yapılmak üzere Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.




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