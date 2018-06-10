Otomobille köpeği ezip öldüren şahıs gözaltına alındı

O anlara şahit olan hayvansever Nurhan Duru, “Geri geri giderken arkasına bile bakmadı ve bir canımızı katletti. Biz orada farklı bir amacının olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Patili Dağ mevkisinde yaklaşık 7 senedir ikamet eden ve hayvanseverliği ile tanınan 50 yaşındaki Nurhan Duru, elinden gelen tüm imkanları seferber ederek sokak köpeklerine sahip çıkmaya çalışıyor. Hayvansever Duru, kızı Simay Duru ile birlikte yaz kış demeden hava şartları ne olursa olsun çevredeki köpekleri kendi elleriyle besliyor. Patili Dağ’da kendi imkanlarıyla köpek barınağı yapan ve sokak köpeklerine orada sahip çıkmaya başlayan Duru, kızı Simay Duru ile geçtiğimiz günlerde köpeklere yemek yedirmek için kendi imkanlarıyla yaptıkları barınağa gidince bir şok yaşadı. İkili, iddiaya göre köpeklerin bulunduğu alanda R.Ü.’nün pantolonunu diz kapaklarına kadar indirdiğini gördü. Bunun üzerine anne ve kızı sinir krizi geçirdi. Köpeklerin bulunduğu alana tuvaletini yaptığını iddia eden R.Ü. bir anda panikledi ve 06 ZIS 72 plakalı arabasına binerek geri geri alandan ayrılmak isterken bir köpek tekerin altında kaldı ve öldü.

"Besleme alanımıza gittiğimizde bir kişiyi pantolonunu diz kapağına kadar indirdiğini gördük"

O anları yaşayan hayvansever Nurhan Duru, "Biz Yakup Abdal Mahallesi’nde kendi imkanlarımızla sokak canlarına derman olmaya çalışıyoruz. Her sabah ve akşam beslememizi yapıyoruz. O akşam çok çirkin bir olayla karşılaştık. Besleme alnımıza gittiğimizde bir kişiyi gördük. O kişi pantolonunu diz kapaklarına kadar indirmişti. ‘Burada ne yapıyorsun’ diye sordum. Bizi görünce hemen toparlandı ve ‘çişimi yapıyorum’ dedi. Ben o bölgeye et ve mama döküyorum. O mamaları benim canlarım yiyor. Bu ne kadar doğru olabilir?" ifadelerini kullandı.

R.Ü.’nün orada tuvalet yapmadığını iddia eden Duru, "Orayı kontrol ettim ve zerre kadar çiş yoktu etrafta. Biz orada farklı bir amacının olduğunu düşünüyoruz. Çiş yapan insan korkup kaçmaz ve açıklama gereği duyar. Bizi görünce son sürat arabasına bindi. Geri geri giderken arkasına bakmadı. Orada ne yazık ki bir canımızı katletti. O canımız orada hayatını kaybetti. Bir hayvanın canı bu kadar ucuz olmalı. Şahıs şuan yakalandı. Sonuçları bekliyoruz. İnşallah adaletimiz ona gerekli cezayı verir" şeklinde konuştu.

"Bilinçli olarak yapmadım"

Duru, kaçan R.Ü. hakkında şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan R.Ü.’yü kısa bir süre sonra gözaltına aldı. R.Ü.’nün emniyetteki sorgusunda "Orada bulunan çeşmede su içmek için durdum. O esnada kadınlar gelerek bana hakaret ettiler. Bu sebeple olay yerinden hızla ayrılmak isterken köpeğe çarptım. Bilinçli olarak yapmadım" dediği ortaya çıktı.

Gözaltına alınan R.Ü.’nün olay yerinin jandarma bölgesi olması sebebiyle emniyetteki işlemlerinden sonra Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edileceği belirtildi.