Ovacık Kurban satış alanı hizmete hazır

Başkan Ak, "Vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında kurban satış yerlerindeki zabıta ekiplerimizden ve belediyemizden yardım alabilirler" dedi.

Keçiören Belediyesi, Ovacık’ta modern kurban satış alanı kurarak vatandaşların ve satıcıların Kurban Bayramı öncesinde huzurlu bir şekilde kurban alışverişlerini yapabilmeleri için hazırlıklarını tamamlarken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da vatandaşların kurbanlık alışverişini güvenli ve hijyenik bir ortamda yapması için her türlü tedbirin alındığı alanda incelemelerde bulundu. Bu yıl Ovacık semtinde 566 büyükbaş, 89 küçükbaş olmak üzere toplam 655 kurban satış çadırının yer aldığı alanı gezen Başkan Ak, satıcılara hayırlı kazançlar dileyip bir ihtiyaçları olup olmadığını sorarken fiyatta anlaşamayan bir alıcı ve satıcı arasında da ara buluculuk yaptı. Ak ayrıca Ankara’da bir ilk olarak kurban satış alanında açılan berber, sağlık hizmetlerinin verildiği alan ile zabıta noktasını da ziyaret etti. 60 dönümlük arazi üzerine kurulan alanda yurdun değişik illerinden gelen kurban satıcılarıyla kurbanlık satın almaya gelen tüm vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere polis ve zabıta noktası, kantin ve yemek çadırı, 24 saat sıcak su bulunan duş kabinleri, ambulans ve sağlık ekibi, berber, su tankeri bulunuyor. Bunun yanı sıra ücretsiz canlı hayvan kantarı, ücretsiz veteriner, mescit ve ücretsiz otopark da alanda yer alırken, temizlik ve ilaçlama ekibi de hazır bulunuyor.

Ovacık semtinde bulunan Keçiören Belediyesine ait tesisler içerisindeki modern mezbahanelerde 900 büyükbaş, 100 de küçükbaş olmak üzere günde bin adet kurban kesimi yapılabiliyor.

Kurbanlık alırken ve kesim yapılırken dikkat edilecek hususlarla ilgili hazırlanan el broşürleri satış alanında dağıtılarak vatandaşların bilinçlendirilmesi amaçlandığı kurban alanında 24 saat görev yapan 15 güvenlik ve 19 zabıta personeli de vatandaşların güven içinde alışverişlerini yapmalarının teminatı oluyor. Keçiören Belediyesi tarafından Türkiye’de bir ilk olarak başlatılan ve ultrasonografi yöntemiyle dişi kurbanlıklar veteriner hekimlerce gebelik testine tabi tutulmasına bu yıl da devam ediliyor. Ovacık semtinde bulunan Keçiören Belediyesine ait tesisler içerisindeki modern mezbahanelerde 900 büyükbaş 100 de küçükbaş olmak üzere günde bin adet kurban kesimi yapılabiliyor. Mezbahanelerin yanı sıra kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyen vatandaşlar içinde 12 adet kapalı semt pazar yeri tahsis edildi. Vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirirken de imamlar da hazır bulunacak.

Kurban satış merkezlerinde kurban satıcıları ve kurbanlık almaya gelen vatandaşlar için her türlü ihtiyacı dikkate alarak çeşitli düzenlemeler yaptıklarını belirten Başkan Ak, vatandaşların kurbanlıklarını satın alırken herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. Kurban satış alanlarının tüm ihtiyaçlara cevap verdiğinin altını çizen Ak, "Keçiörenlilerin Kurban Bayramı’nı huzur içerisinde geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında kurban satış yerlerindeki zabıta ekiplerimizden ve belediyemizden yardım alabilirler. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Gönül rahatlığı içerisinde kurbanlık alışverişlerini yapabilirler" dedi.

Kurbanlıkların sağlık kontrollerinin yapıldığını kaydeden Ak, kurbanlarını belediyenin mezbahanesinde kestirmek isteyenler için fiş satışlarının başladığı bilgisini de paylaştı. Vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda kurbanlık alışverişlerini ve kesim işlerini gerçekleştirebilmeleri için çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Başkan Ak, kesim günü için 128 zabıtanın da görevlendirildiğini söyledi.