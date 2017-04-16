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16 Nisan 2017 17:04

Oy verme işlemleri sona erdi

Anayasa değişikliği için 49 ilde saat 08.

Oy verme işlemleri sona erdi

16 Nisan 2017 17:04

00’da başlayan oy verme işlemleri saat 17.00’da sona erdi.


Anayasa değişikliği için Doğu ve Güneydoğu’da 32 ilde saat 07.00’da başlayan oy verme işlemi saat 16.00’da sona ermişti. Diğer illerde ise saat 08.00’da başlayan oy verme işlemi saat 17.00’da sona erdi.


Yayın organları saat 18.00’e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacak. Radyo ve diğer yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek. YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce yayınlar serbest bırakılabilecek.




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