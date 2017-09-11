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11 Eylül 2017 12:07

Oynayarak girdikleri binadan televizyon çalarak kaçtılar

Başkent’te hırsızlık için geldikleri binaya oynayarak giren hırsızlar, girdikleri dairedeki televizyonu çalarak kaçtı.

Oynayarak girdikleri binadan televizyon çalarak kaçtılar

11 Eylül 2017 12:07

Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, 25 Ağustos günü meydana geldi. Kiraladıkları lüks bir otomobille hırsızlığı gerçekleştirecekleri binanın önüne gelen 3 kişi, şapka takarak güvenlik kameralarından kendilerini gizledi. Bir hırsız çevrede gözlem yaparken, binanın girişine yönelen 2 hırsız güvenlik kamerasının önünde oynayarak içeriye girdi. Kısa bir süre sonra çaldıkları televizyon ile birlikte binadan çıkan hırsızlar, yine rahat hareketlerle otomobile yöneldi. Hırsızlar, çaldıkları televizyonu otomobilin bagajına yerleştirdikten sonra olay yerinden uzaklaştılar.




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