Oyun alanlarında sağlık ve güvenlik ön planda

Çocukların eğitimleri konusunda hiçbir desteği esirgemeyen Çankaya Belediyesi, çocuklara duyarlı çalışmalarını yaptığı parklarda da gösteriyor. Belediye, çocukların güvenliğini ve sağlığını öncelik alarak parkların çocuklara ayrılan bölümlerine özel oyun alanları kuruyor. Farklı yaş gruplarındaki ve farklı becerilere sahip çocuklar düşünülerek tasarlanan oyun alanları tüm çocuklara bir arada oyun oynama ve beraberce fiziksel aktiviteleri yapabilme olanağı sağlıyor. Çocukların gelişimlerinde önemli bir rol oynayan oyun alanlarında kullanılan malzemeleri de özenle seçen Çankaya Belediyesi, sağlık ve güvenliği ön planda tutuyor. Demir ya da plastik malzemeler yerine ahşap malzemeleri tercih eden Çankaya Belediyesi, zemin olarak da çocukların zarar görmeden kullanabilecekleri ve olası düşmelerde yaralanmaların önüne geçecek nitelikte olmasına özen gösteriyor. Özenle seçilen malzemeler ve alınan önlemler ile Çankaya parklarında güvenle oyun oynayan çocuklar aynı zamanda sosyalleşme imkanı bulabiliyorlar.