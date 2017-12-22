“Oyunla Öğreniyorum” projesi tamamlandı

Ankara Kalkınma Ajansı, Kızılcahamam Kaymakamlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürlüğü, Kızılcahamam Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Kızılcahamam Şubesi ortaklığında “Oyunla Öğreniyorum" (Akıl ve Zeka Oyunları İle Kodlama Eğitici Eğitimi) Teknik Destek projesi düzenlendi. Proje kapsamında, “Dijital oyun bağımlılığının çocuk ve gençler üzerindeki etkisi" konulu seminer gerçekleştirildi ve seminer sonunda sertifika töreni düzenlendi.

Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törene, Ankara Kalkınma ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, STK Temsilcileri, Okul Müdürleri ve Kursiyerler katıldı.

Ayrıca programda Yrd. Doç. Dr. Zekihan Hazar tarafından Dijital Oyun Bağımlılığı konferansı verildi. Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Mert Aksu da, geliştirdiği kodlar ile oyun sunumunu yaptı. Program, eğitime katılanlara verilen sertifika töreni ile sona erdi.