Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu’nun Ramazan Bayramı mesajı

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Dayanışma, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olan rahmet ile mağfiret ayını huzur içinde geride bırakıp, Ramazan Bayramı’nı kutlayacak olmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, toplumsal birlikteliğimizi güçlendirmenin yanında dostluklarımızın, kardeşlik duygularımızın pekiştiği, dargınlıkların, küskünlüklerin unutulduğu, ailenin ne demenin olduğunun hatırlandığı önemli günlerdir. Birlik ve beraberliğin gücünün hissedildiği bayramlar, manevi yaraları da tedavi eder. Bayramın coğrafyamızda akan kan ve gözyaşlarının durmasına, insanlığın huzur ve mutluluk içinde yaşamasına vesile olmasını temenni ederim. Bu duygu ve düşünceler ile Ramazan Bayramı’nın sağlık ve mutluluk içinde geçmesini, ülkemize ve tüm dünyaya barış, esenlik ve huzur getirmesini diliyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.