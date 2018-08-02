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02 Ağustos 2018 14:11

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı İnanç’tan ABD’nin yaptırım kararına tepki

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, ABD’nin Türkiye hakkındaki skandal yaptırım kararına tepki göstererek, ’’Tarih boyunca Osmanlı’ya 29 yıl vergi ödeyen Amerika, kendi içindeki suçluları barındırırken ’hukuk’ diyen Amerika, Türkiye’ye hukuk dersi veremez’’ dedi.

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı İnanç’tan ABD’nin yaptırım kararına tepki

02 Ağustos 2018 14:11


Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Türkiye hakkındaki yaptırım kararına tepkiler büyüyor. Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, ABD’nin Türkiye hakkındaki skandal yaptırım kararına ilişkin yaptığı açılamada, ’’Amerika Birleşik Devletleri kendisini dünyanın kabadayısı olarak görüyor. Hukuk tanımaz üslubuyla Türkiye’ye gözdağı vermek istiyor. Tarih boyunca Osmanlı’ya 29 yıl vergi ödeyen Amerika, kendi içindeki suçluları barındırırken ’hukuk’ diyen Amerika, Türkiye’ye hukuk dersi veremez. Amerika’nın demokrasi ve hukuk getirdiği ülkeleri hepimiz biliyoruz. Afganistan’dan, Irak’tan biliyoruz. Suriye’den, Libya’dan biliyoruz. Brunson, Türk yargısı tarafından suçlu görülürse cezasını çekecek, suçlu görülmezse serbest bırakılacak. Bunun kararını Türk yargısı verecektir. Amerikalı yetkililer, Türkiye’yi başka ülkelerle karşılaştırmasın. Bu milletin tarihinde zor zamanlarda kenetlenme ve mücadele etme bilinci vardır ve sonucu zaferlerle doludur. Bir zaferi de Amerika’ya karşı yazdırmak isterlerse hodri meydan diyoruz’’ ifadelerine yer verdi.




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