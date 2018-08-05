Öz İplik-İş Sendikası tarafından yürütülen, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin destekleyicisi olduğu "Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması" projesi kapsamında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde eğitim veriliyor. 3-4 Ağustos 2018 tarihlerini kapsayan eğitimin açılışında konuşan Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, Öz İplik-İş Sendikası’nın Türkiye’deki ve çalışma hayatındaki sorunlara eğilen bir misyona sahip olduğunu vurgulayarak, sorunları tespit etme ve çözümüne yönelik projeler geliştirme noktasında öncü sendika olduklarını belirtti. İnanç, proje hedefinin; kadınların yaşadıkları iş ve aile çatışmasını ortaya koymak ve eğitimlerle iş ve aile yaşamı dengesini sağlayarak, kadınların karar alma mekanizmalarında yer almalarının önündeki engellerin kaldırılması olduğunu söyledi.

“100 günlük eylem planında projemizin benzeri yer aldı”

İnanç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük eylem planında kadın istihdamının “İş’te Anne Projesi” ile desteklenmesi konusunun yer aldığını ve Öz İplik-İş Sendikası olarak konunun öncülüğünü taşımaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “Öz İplik-İş Sendikası olarak daha küçük ve yerel düzeyde ’Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırma’ Projesini heyecanla yürütürken konunun eylem planında benzer şekilde yer alması çalışmalarımızın karşılığını bulmasıdır. Biz oldukça küçük toplantı salonlarında eğitimler verirken ses getirecek projeler yürütüyoruz aslında. 2006 yılından bu yana yürüttüğümüz çeşitli projelerde hedeflediğimiz ana konulardan biri, bugünlerde Cumhurbaşkanlığı eylem planına girmiş oldu. Bu Öz İplik-İş Sendikasının başarısıdır” dedi.

Daha önce de birçok çalışmalarının politika belirlenmesi noktasında öncü olduğunu belirten İnanç, “Sendikalı işletmelere pozitif ayrımcılık isteyen sendikamızın önerisi de eylem planlarında yer aldı. Organize Sanayi Bölgelerinde kreş açılması da, sendikamızın Kayseri OSB’de açtığı kreş girişimin bir meyvesidir. Öz İplik-İş Sendikası olarak biz ülkemizi seviyoruz. Çalışma hayatındaki sorunlarımızı tespit edip, ilgililere iletiyoruz. Karşılığını da alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Öz İplik-İş teşkilatında kadınların sorumlulukları büyük”

Kadınların hem evde hem işte neredeyse 24 saat boyunca çalıştığına dikkat çeken İnanç, “Kadın olmak, hem çalışan kadın hem de anne olmak ağırken teşkilattaki kadın üyelerimiz çok daha ağır bir yükü daha taşıyorlar. Tüm bunlara ek olarak bir de sendikacılık yapıyorlar. Sendikacılığı tercih etmek gibi oldukça büyük bir yürekleri var. Bu vesileyle tüm kadın üyelerimizi saygıyla selamlıyor ve tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Sendikalarda iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması projesi öncü niteliğinde”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Başkan Yardımcısı Kenan Yavuz ise konuşmasında ÇAŞGEM ve Öz İplik-İş ortaklığında yürütülen “Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması” projesinin öncü bir proje olduğunu söyledi. Sağlıklı bir çalışma hayatının olabilmesi için sağlıklı bir aile yaşamının olması gerektiğini vurgulayan Yavuz, “Sağlıklı bir aile yaşamının olması için de sağlıklı bir çalışma hayatının olması gerekiyor. İki bakanlığın birleşmesinden önce Öz İplik-İş Sendikasının bu sorunu görmüş ve tespit etmiş olması çok önemli. Tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin benzer faaliyetlerle bir adım önde olması gerekiyor. Bu projenin Öz İplik-İş’le birlikte yürüttüğümüz ikinci proje ve her iki projenin de topluma önderlik eden, yol gösteren, rehberlik eden projelerdi. İleri seviyedeki gelişmiş ülkelerde de işverenler bu konuyu önemli buluyor. İşverenlerin insana yakışır çalışma koşullarının haricinde büyük firmalar artık iş ve aile yaşamını birlikte değerlendiriyor” şeklinde konuştu.

ÇASGEM Başkan Yardımcısı Kenan Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aile yaşamı ile çalışma hayatı birbirine entegre ilerliyor. Bakanlıkların birleşmesi konusunu da de bu noktada iyi entegre edildiğinde toplumsal barışı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Bu projenin ileriyi gören ve sorunları tespit eden bir proje olduğunu düşünüyorum. Öz İplik-İş Sendikasıyla yürüttüğümüz ’Kadın Liderler Yetiştirilmesi Projesi’nin de çok ileri bir proje. Proje, ülkemizin mevcut durumunun daha ötesinde belki 10 yıl ötesinde bir proje. ÇASGEM olarak böylesine ileriyi gören projelere ortak olmaktan, uzmanlarıyla destek olmaktan son derece memnuniyet duyuyor ve keyif alıyoruz.”

Sendika kadın komitesi üyelerinin ve kadın üyelerin katıldığı faaliyette, "İş ve Aile Yaşamı Dengesi-Aile Olmak", “Temel Empati Becerileri”, “Aile İçi Etkin İletişim”, “Farkındalık”, “Stres Yönetimi” eğitimleri alan katılımcılara eğitim sonunda katılım belgesi verilecek.