Öz İplik-İş Sendikası’ndan Çanakkale ziyareti

Öz İplik-İş Sendikası, milli ve manevi büyük bir öneme sahip Çanakkale Savaşlarının yaşandığı Gelibolu Yarımadasına gezi düzenledi. Sendikanın iş yeri temsilcileri ve yöneticilerinin ortaokul ve lisede okuyan çocuklarının ve bazı velilerin katıldığı gezide yaklaşık 100 kişi yer aldı. 29-30 Ağustos 2018 tarihlerini kapsayan gezi programının ilk günü, Truva Heykeli’nin ve Aynalı Çarşı’nın görülmesiyle başladı. Aralarında çocuk, gençler ve başkanların bulunduğu heyete, gezi öncesinde Çanakkale ruhunu anlatan bir video gösterimi yapıldı. Programın ikinci günü ise Gelibolu Yarımadası, Şehitlikler Abidesi, Seyit Onbaşı, Tabyalar, Koylar, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayır’ı gezildi. Gençler, Çanakkale Savaşı öncesi, savaş esnasında meydana gelen olaylar, kahramanlıklar ve Çanakkale Zaferi sonrasında meydana gelen tüm detayları tur esnasında yerinde görme ve öğrenme fırsatı buldu.

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, sendika olarak düzenledikleri Çanakkale gezisine ilişkin "Gençlerimizin milli şuur ve manevi değerlerinden kopmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla, sendika olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunlardan biri de 30 Ağustos gibi özel bir günde, temsilcilerimizin çocuklarının katılacağı Çanakkale gezisi düzenlemek oldu. Öncelikli gençlerimiz olmak üzere her vatandaşın geçmişini bilmesi, milletimizin varlık ve yokluk savaşı verdiği o mukaddes toprakları canlı olarak görmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çanakkale’de verilen mücadele ruhunu hissedip, ceddimizin bizlere bıraktığı vatanımıza daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Hatta Çanakkale ruhunu anlamak için okul müfredatına ‘Çanakkale Ziyareti’ eklenmesini istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Karşılaştıkları manzara ve dinledikleri tarihten etkilenen gençler ise ziyaret esnasında duygu dolu anlar yaşadı.