Öz İplik-İş Sendikası’ndan kadın istihdamının arttırılmasına destek

Kadın istihdamının teşvik edilmesi ve işgücü piyasasındaki toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikleri giderilmesine katkı sağlayacak projenin açılışında konuşan Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, yürüttükleri başarılı projelerin son dönemlerde kadın konusuna yoğunlaştığını dile getirdi.

İnanç: “Öznesinde ‘kadın’ olan projeler yürütüyoruz”

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, Öz İplik-İş’in 1978 yılında Gaziantep’te kurulduğunu ve 30 bini aşkın üyelerinin 10 bin kadarının kadın üyelerden oluştuğunu söyledi. Proje sendikacılığında Öz İplik-İş’in öncü olduğunu vurgulayan İnanç, “Öz İplik-İş Sendikası olarak 6 ayrı projeyi başarılı bir şekilde yürüttük. Birçok projenin de ortağı olduk. Yürüttüğümüz projelerden 4’ü ise öznesinde ‘kadın’ olan projelerdir” ifadesini kullandı.

“Son bir yıl içerisinde ailemize 7 bin yeni üye katıldı”

Sendikal örgütlenme mücadelesinde kadınların sürece dahil olduğu noktada daha çabuk başarıya ulaştıklarını belirten İnanç, sendikal örgütlenmenin ve özellikle de tekstil sektöründe örgütlenmenin hayli zor olduğunu söyledi. Buna rağmen son bir yıl içerisinde Öz İplik-İş ailesine 7 bin yeni üyenin katıldığının altını çizen İnanç “ Tüm baskı ve yıldırmalara karşın mücadelemizden vazgeçmiyoruz” dedi.

“Öz İplik-İş, işkolunda ‘kadın komitesi’ bulunan tek sendika”

Dokuma, hazır giyim ve deri işkolunda üç sendika bulunduğunu ve bu sendikalar arasında kadın komitesi bulunan tek sendikanın Öz İplik-İş olduğunu dile getiren İnanç, ayrıca Öz İplik-İş Sendikasının her geçen gün kadın temsilci oranının arttığına ve yönetici kademelerinde kadınların yer almaya başladığına da vurgu yaptı.

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, kadına yönelik şiddet ve cinayet vakalarına da değinerek, “ Biz bu hastalıklı zihniyetin önüne geçmek için eğitimler veriyor, kampanyalara katılıyor ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Sendika kadın komitesi üyelerinin ve kadın üyelerin katıldığı faaliyette, “İş Hukuku” , “İş’te Verimlilik ve Kalite”, “Kişisel Gelişim ve Motivasyon” eğitimleri alan katılımcılara eğitim sonunda katılım belgesi verildi.