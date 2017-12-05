Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 11:00

Öz Taşım-İş’ten Kaynaşma Turnuvası

Öz Taşıma-İş Sendikası, Gaziantep Gazi Ulaş.

Öz Taşım-İş’ten Kaynaşma Turnuvası

05 Aralık 2017 11:00

A.Ş.’deki üyeleriyle Kaynaşma ve Dayanışma Halı Saha Turnuvası gerçekleştirdi. Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Biz üyelerimiz için varız, onlarla güçlüyüz. Düzenlediğimiz ve düzenleyeceğimiz her etkinliğimizde amacımız, üyelerimizin moral ve motivasyonlarını artırmak" dedi.


Öz Taşıma-İş Sendikası üyeleriyle bir arada olmaya devam ediyor. Düzenlediği etkinliklerle adından sıkça söz ettiren A.Ş.’deki üyeleriyle Kaynaşma ve Dayanışma Halı Saha Turnuvası gerçekleştirdi. 14 takımın yer aldığı turnuvada şampiyonluğu Ay Yıldız takımı elde ederken, final maçını Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay da izledi.



"Bu tarz organizasyonları önemsiyoruz"


Maç sonu kısa bir açıklamada bulunan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay,"Üyelerimizle birlikte hoş ve güzel bir vakit geçirdik. Sendika olarak bu tarz organizasyonları önemsiyoruz. İmkanlarımız dahilinde, üyelerimizin sosyal yaşamlarına katkı sunma amacındayız. Bu etkinliğimizde bunlardan biri oldu. Biz üyelerimiz için varız, onlarla güçlüyüz. Düzenlediğimiz ve düzenleyeceğimiz her etkinliğimizde amacımız, üyelerimizin moral ve motivasyonlarını artırmak. Çok şükür herhangi bir sakatlık çıkmadan, dostça, kardeşçe geçen 21 maçlık turnuvamız son buldu. Ben, şahsım ve sendikamız adına bu turnuvaya katkı sunan Gazi Ulaş A.Ş.’ye ve Genel Müdürümüz Recep Tokat Beyefendiye teşekkür ediyor, müsabakalara katılan tüm üyelerimizi de tebrik ediyorum. Biz birbirine bağlı büyük bir aileyiz" ifadesini kullandı.


Turnuva, kazanan takıma şampiyonluk kupasının verilmesinin ardından son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Cuma
    Sisli
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç