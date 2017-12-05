Öz Taşım-İş’ten Kaynaşma Turnuvası

A.Ş.’deki üyeleriyle Kaynaşma ve Dayanışma Halı Saha Turnuvası gerçekleştirdi. Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Biz üyelerimiz için varız, onlarla güçlüyüz. Düzenlediğimiz ve düzenleyeceğimiz her etkinliğimizde amacımız, üyelerimizin moral ve motivasyonlarını artırmak" dedi.

Öz Taşıma-İş Sendikası üyeleriyle bir arada olmaya devam ediyor. Düzenlediği etkinliklerle adından sıkça söz ettiren A.Ş.’deki üyeleriyle Kaynaşma ve Dayanışma Halı Saha Turnuvası gerçekleştirdi. 14 takımın yer aldığı turnuvada şampiyonluğu Ay Yıldız takımı elde ederken, final maçını Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay da izledi.

"Bu tarz organizasyonları önemsiyoruz"

Maç sonu kısa bir açıklamada bulunan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay,"Üyelerimizle birlikte hoş ve güzel bir vakit geçirdik. Sendika olarak bu tarz organizasyonları önemsiyoruz. İmkanlarımız dahilinde, üyelerimizin sosyal yaşamlarına katkı sunma amacındayız. Bu etkinliğimizde bunlardan biri oldu. Biz üyelerimiz için varız, onlarla güçlüyüz. Düzenlediğimiz ve düzenleyeceğimiz her etkinliğimizde amacımız, üyelerimizin moral ve motivasyonlarını artırmak. Çok şükür herhangi bir sakatlık çıkmadan, dostça, kardeşçe geçen 21 maçlık turnuvamız son buldu. Ben, şahsım ve sendikamız adına bu turnuvaya katkı sunan Gazi Ulaş A.Ş.’ye ve Genel Müdürümüz Recep Tokat Beyefendiye teşekkür ediyor, müsabakalara katılan tüm üyelerimizi de tebrik ediyorum. Biz birbirine bağlı büyük bir aileyiz" ifadesini kullandı.

Turnuva, kazanan takıma şampiyonluk kupasının verilmesinin ardından son buldu.