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10 Temmuz 2017 17:41

Öz Taşıma İş Başkanı Mustafa Toruntay, Srebrenitsa katliamını kınadı

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Öz Taşıma-İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay, yayımladığı bir mesajla Srebrenitsa katliamını kınadı.

Öz Taşıma İş Başkanı Mustafa Toruntay, Srebrenitsa katliamını kınadı

10 Temmuz 2017 17:41


Öz Taşıma-İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Bosna-Hersek’in Srebrenitsa kentinde meydana gelen ve 8 binden fazla Boşnak’ın katledilmesinin 22. yıl dönümü olması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Toruntay’ın mesajında şu şekilde:


“22 yıl önce bugün Bosna Hersekli kardeşlerimiz hangi sıkıntıları, acıları yaşadıysa bizler de o sıkıntıları ve acıları yüreklerimizde hissettik. Yaşanan insanlık dışı vahşetin yaralarını sarmak, bir daha böyle dramların yaşanmasını önlemek amacıyla da Türkiye olarak barış ve huzurun tesisini sağlamak için seferber olduk.


Bugün, geçmişi unutmadan, yaşananları hatırımızdan çıkarmadan, yaşanan her kötü ve acı durumdan ders çıkararak geleceği inşa etmekle sorumluyuz ve bunun bilincindeyiz. Elbette, bazı acılar unutulmuyor, yaralar kapanmıyor, giden canlar geri gelmiyor, ancak bizler birlikte yaşamaktan vazgeçmeyerek, aramızdaki paylaşmayı ve dayanışmayı artırmalı ve geleceğe dair olan umudu diri tutmalıyız. Dileğimiz ve duamız şudur ki; bir daha böyle acıların yaşanmaması ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan dramların bir an evvel son bulmasıdır. Bizler, evladının ardından ağlamayan analar, arkadaşlarıyla birlikte gönlünce oynayan çocukların olduğu bir dünya hayal ediyoruz.


Bu duygu ve düşüncelerle, katliamda yaşamını kaybeden tüm Bosna-Hersekli kardeşlerime Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyor, bu acıya sebep olanları da şiddetle kınıyorum.”




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