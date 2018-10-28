Öz Taşıma İş Başkanı Toruntay'dan 29 Ekim mesajı

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştırmamızın ardından ilan ettiğimiz cumhuriyetimizin 95'inci yılı kutlu olsun” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Toruntay, “29 Ekim 1923'te yedi düvele karşı durup, onurumuzu canımızın önüne koyarak verdiğimiz kurtuluş mücadelemiz sonrası ilan ettiğimiz cumhuriyetimizin 95'inci yılını canı gönülden kutluyorum. Bin yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen ve daha çok genç olan Cumhuriyetimizi, ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelesini sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

"Bugün ülkemiz; sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağı olmuştur" diyen Toruntay mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize ve yükselişimize yönelik saldırıların arkasında hiç şüphe yok ki, cumhuriyetimizin kısa sürede bu seviyeye ulaşmış olmasından duyulan rahatsızlık vardır. 1919'da çok zor şartlarda başlattığımız Kurtuluş Savaşımızı, 1923'te nasıl yeni devletimizin kuruluşunu ilan ederek taçlandırdıysak, bugün karşılaştığımız sıkıntıları da, tek tek atlatacak ve 2023 hedeflerimize ulaşacağız. Aziz milletimizin tabiri caizse yoktan var ettiği ve ortak eseri olan cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin refahı için çalışmak, her türlü zorluğa göğüs gerip, zorlukların altından kalkmak için omuz vermek hepimizin müşterek vazifesidir. Bu duygularla, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."