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14 Ağustos 2018 11:24

Öz Taşıma-İş Başkanı Toruntay’dan dolar açıklaması

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Bu dar boğazdan da alnımızın akıyla çıkacağız" dedi.

Öz Taşıma-İş Başkanı Toruntay’dan dolar açıklaması

14 Ağustos 2018 11:24


HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, ABD’nin Türkiye üzerinde uygulamaya çalıştığı yaptırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Toruntay, "NATO müttefikimiz olan, bu zamana kadar dostluk ilişkilerimizi sürdürdüğümüz ve sürekli iletişim içerisinde olduğumuz ABD, bugünlerde ülkemiz üzerinde oyunlar oynamaya çalışıyor. Geçmişimize baktığımızda da bunun izlerini çok açık görüyorduk. Zamanında da yine ekonomik olarak yapılan baskıların, yakın zamanda PYD, YPG, PKK’ya sağlanan desteklerin ve FETÖ’nün hain darbe girişiminin arkasından hep aynı devlet çıktı. Ancak şunu çok iyi anlamalıyız, ABD bugüne kadar hep bir şekilde üstü örtülü olarak üzerimize gelirken, bu sefer açıktan, birinci elden üzerimize geliyor. Ayrıca dolar üzerinden oynanan oyun papaz davası değil. Bu büyüyen ve gelişen Türkiye’nin verdiği korkudur. Şimdi dillerine doladıkları bir papaz türküsüyle kendilerini haklı gibi görerek, birtakım yaptırımlarda bulunmaya, çeşitli ambargo ve lobi faaliyetleriyle bizlere diz çökertmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.


Her akıllarına geldiğinde uykularını kaçıran bir şeyi bu sefer göz ardı ettiklerini belirten Toruntay, "Biz ülkemizi keşfetmedik, biz para karşılığında bir ülke sahibi olmadık. Biz, bu ülkeyi azdan çoğaltıp, canımızla var edip, kanımızla suladık. Şimdi kalkıp birileri, bizim öz yurdumuz üzerinde rüyaya dalıyor, o daldıkları rüyaya da inanıyorlar. Fakat o devir bitti. Artık kendi göbeğini kendi kesen, kendi ayakları üzerinde duran ve talimatla değil, vatan, millet sevdasıyla yolunda yürüyen bir Türkiye var. Devletimize inancımız ve güvenimiz tamdır. Tankla, tüfekle yapamadıklarını, bugün de dolarla yapacaklarını sananlar, çok yakında hüsrana uğrayacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, bu tür badireleri çok yaşamış, hepsini de atlatmış sağlam temelleri olan köklü bir yapıya sahiptir. Milletimiz müsterih olsun, bu dar boğazdan da alnımızın akıyla çıkacağız" şeklinde konuştu.




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