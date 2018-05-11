Öz Taşıma-İş Başkanı Toruntay’dan Engelliler Haftası mesajı

Engelli bireylerimiz bize, topluma emanettir” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Engelliler Haftası sebebiyle bir mesaj yayımladı. Toruntay mesajında, “Engelli bireylerimizin günlük hayatta karşılaşmış oldukları en büyük problem, sahip oldukları engelleri değil, toplumun yani bizlerin onlara karşı geliştirdiğimiz tutumlardır. Onların yaşamını kolaylaştırmamız gerektiğini zaman zaman unutuyor ve hatta daha da zorlaştırıyoruz. Toplumumuzda engelli vatandaşlarımıza yönelik bu tutumların değiştirilebilmesi amacıyla onların farklılıklarına saygı göstererek, toplumda yaşayan tüm bireylerin eşit olduğuna inanmamız ve bu inancı da günlük yaşantımızda uygulamamız gerekmektedir” dedi.

Mustafa Toruntay, mesajının devamında şunları kaydetti:

“Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Bunun bilinciyle eğitimden sağlığa, iş ve mesleki rehabilitasyondan kültür ve sanata, spor ve kent standartlarının iyileştirilmesine, ulaşımdan psikolojik ve sosyal desteğe kadar çok ciddi ve çözüm bekleyen sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar sadece engelli vatandaşlarımızın değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, yerel yönetimlerin, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Bu sorunları çözmek için toplumun her kademesinin ortaklaşa çalışması gerekmektedir. Engelli olmak bir kusur değildir. Hepimiz engelli olmak için bir potansiyeliz, bu nedenle toplum olarak engelli vatandaşlarımıza gereken desteği sağlamalı ve onları yalnız bırakmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftası’nı kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.”