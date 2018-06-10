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10 Haziran 2018 16:16

Öz Taşıma-İş Başkanı Toruntay’dan Kadir Gecesi mesajı

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Cenab-ı Hakk’ın bin aydan daha hayırlı kıldığı ve tan yeri ağarana kadar bütün meleklerin yeryüzüne indiği, açılan ellerin geri çevrilmediği bu hayırlı gece İslam alemine; barış, huzur ve hayırlar getirsin" dedi.

Öz Taşıma-İş Başkanı Toruntay’dan Kadir Gecesi mesajı

10 Haziran 2018 16:16


HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Kadir Gecesi olması münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Toruntay mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Hak ile batılın birbiriyle kesin ve keskin hatlarla ayrıldığı, biz Müslümanları ışığıyla aydınlattığı Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu mübarek Kadir Gecesine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazanın kalbi ve kıymetlisi olan Kadir Gecemizi ihya etmenin yolu, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in kadir ve kıymetini bilmekten geçer. Biz müminler için Kur’an-ı Kerim Allah Teala’ya yaklaşmak için en güzel ve en güçlü vesiledir. Birçok hayır ve bereketi içinde barındıran, manevi hazzın yükseldiği bu mübarek gecede, yüce Rabbimizin bizleri affetmesi ve güzellikler vermesi için dua etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Kadir Gecemizin, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını, İslam alemine barış; insanlık alemine ise hidayet getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum."




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