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03 Temmuz 2017 14:39

Öz Taşıma-İş Başkanı Toruntay’dan Makinistler Günü mesajı

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Makinistler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, "Gece gündüz demeden, tatil, bayram bilmeden fedakarca çalışan tüm makinist kardeşlerimin 3 Temmuz Makinistler Günü’nü kutluyorum" dedi.

Öz Taşıma-İş Başkanı Toruntay’dan Makinistler Günü mesajı

03 Temmuz 2017 14:39


HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Makinistler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Toruntay mesajında, “Gece gündüz demeden, tatil, bayram bilmeden fedakarca çalışan tüm makinist kardeşlerimin 3 Temmuz Makinistler Günü’nü kutluyorum. 7 gün 24 saat görevlerini yerine getirerek yük veya yolcu taşıyan makinist kardeşlerim adeta tüm yaşamları boyunca demiryoluyla yatıyor, demiryoluyla kalkıyorlar. Geçmişe göre, demiryollarımız oldukça büyüdü, çok yol aldı, gelişti ve hatta tabiri caizse kabuk değiştirdi. Ülkemizin temel yapı taşlarından olan demiryollarımız geleceğimiz için de büyük önem taşıyor. İnanıyorum ki, tüm makinist kardeşlerim de benim gibi düşünüyor ve yaptıkları işin hakkını vererek ifa ediyorlar. Bu itibarla tüm makinist kardeşlerimin 3 Temmuz Makinistler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, kazasız, belasız nice yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.




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