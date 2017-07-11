Ancak gelin görün ki, kendilerine sendikacı diyen kişiler çamur at izi kalsın mantığıyla çalışıyorlar. Bu şekilde üyelerimizi bize karşı doldurarak kendi sendikalarına üye yapmaya çalışıyor" dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, geçtiğimiz günlerde TÜMTİS’in Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait Gazi Ulaş’ta çalışan işçileri zorla üye yaptırdığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Toruntay, açıklamada, "Sendikacılık yaptıklarını sanan, işçi-emekçi kardeşlerimizin emeklerini ve haklarını savunduklarını söyleyen kimseler, mesnetsiz açıklamalar yapmakta, tabiri caizse köpeksiz köyde değneksiz gezmektedir. Kendilerine sendikacı diyenlerin, gerçekleri saklayarak ne yapmaya çalıştıklarını 25 yıllık sendikacılık geçmişi olan biri olarak anlamış değilim. Bu kişiler tam anlamıyla akıl tutulması yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.

"25 yıllık sendikacılık yaşamımda hiçbir sendikaya iftira atarak üye toplamadım"

"Sendikanın, sendikacılığın ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve nasıl yapılması gerektiğini iyi bilenlerdenim" diyen Toruntay şunları kaydetti:

"25 yıllık sendikacılık yaşamımda hiçbir sendikaya iftira atarak üye toplamadım. Ancak gelin görün ki, kendilerine sendikacı diyen kişiler çamur at izi kalsın mantığıyla çalışıyor, bu şekilde üyelerimizi bize karşı doldurarak kendi sendikalarına üye yapmaya çalışıyor. Tüm Taşıma İşçileri Sendikası yöneticileri asılsız iddialarla, Gaziantep Ulaşım AŞ.’de çalışan şoför kardeşlerimizi zorla üye yaptığımızı söyleyerek suni gündem oluşturmaya çalışıyor ve sendikamızın adına gölge düşürmeyi amaçlıyor. Ancak yaklaşık 5 yıl önce kurulmuş ve bu kadar kısa sürede iş kolunun ikinci büyük sendikası olma başarısını göstermiş Öz Taşıma İş Sendikasının ne böyle bir ahlaksızlığa tahammülü vardır, ne de böyle çirkin bir tutumu sergilemeyi kendisine şiar edinmiştir. Bu akıl tutulmasını yaşayan kişiler, asılsız iddia ve iftiralarıyla sendikamızın üzerinden kendilerine prim yaratma derdindedir. Biz bunları iyi görüyor ve iyi okuyoruz. Düne kadar kimlerle ne için çatıştıklarını unutanlar, bugün kalkıp bizlere içi boş ithamlarda bulunuyorlar."

TÜMTİS yöneticilerinin ‘bizim sağladığımız kazanımları, Öz Taşıma İş Sendikası işçinin elinden aldı’ sözlerine de tepki gösteren Toruntay, "İmzalanan sözleşmeleri iyi okusunlar. O günün şartlarında kaç kişiye ne sağlamışlar bir ona baksınlar, bir de dönüp bugünün şartlarında kaç işçi kardeşimize hangi imkanlar sağlanıyor ona baksınlar. 7 yıldır sağladığımız tüm işçi kazanımları kayboldu diyen yöneticiler, önce oturup objektif bir şekilde işçiye sağlanan imkanların dününe ve bugününe baksınlar. Boş konuşup, iftira atarak sendikacılık yapılmaz. Gazi Ulaş AŞ.’nin 40 kişiyi işten çıkardığını ifade edenler, söyledikleri yalana kendilerini de inandırmışlardır. Çünkü Gazi Ulaş AŞ. hiçbir dönemde 40 kişiyi işten çıkarmamıştır. Bizim yaptığımız yeni sözleşme ile 650 personel, taşeron şirketten belediye şirketi olan Gazi Ulaş AŞ.’ye hiçbir hak kaybı olmadan geçiş yapmış ve 650 personel yeni Toplu İş Sözleşmesi ile birçok sosyal hak kazanmıştır" açıklamasında bulundu.

"Böyle bir yaptırım söz konusu bile değil"

Toruntay ayrıca, Gazi Ulaş’ta görev yapan şoförlerin kaza ve zararların şoförlerden tahsil edilmesi iddialarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Araçların kaza zararlarını, bakım ve onarım masraflarını şoför kardeşlerimiz tarafından ödendiği ve aracın lastiği bile değişse faturanın işçi kardeşlerimize kesildiği yönünde gerçeği yansıtmayan söylentiler var. Böyle bir yaptırım söz konusu bile değil. Şoför arkadaşlarımız, görev sırasında meydana gelecek kazalar sonucunda oluşan maddi hasar bedellerinin ödemesi için kendi içlerinde 2015 yılından itibaren aylık maaşlarından belli bir miktarda düzenli olarak kesilme talimatı vererek kaza fonu oluşturdu. Gazi Ulaş AŞ. şirketinin devir aldığı 1 Ocak 2016 tarihinde ise şoför kardeşlerimiz kendi rızasıyla sendikamızın hiçbir şekilde taraf olmadığı, öneri dahi sunmadığı kaza fonuna, kendi istekleriyle giriş yaptı. Kaza fonuna üye şoförler bu konuda üç kişiyi seçerek yetkili kıldılar. Bu üç yetkili de kaza fonuna kesilen faturaların ödenmesi için banka talimatına müştereken imza atmaktaydı. Fatura, kaza yapan personel adına düzenlenip, ödemeleri de bu üç şahsın ortak olarak açtığı hesaptan yapılmaktadır. Bunların yanı sıra, personel adına düzenlenen fatura, şoförlerin görüp itiraz edebilecekleri bir yere asılarak, bir nevi duyuru yapılmaktadır. Ayrıca bugüne kadar da şirketin ilgili birimine hiçbir fatura için itiraz edilmemiş, şikayetçi olunmamış ve fatura içeriklerine dair en ufak bir düzeltme talebi dahi gelmemiştir."

Şirkete ait personelin kendi kusurundan doğan kazalarda da şirket araçlarının yedek parça temininin şirkette mevcutsa şirketten, değilse teklif usulüyle ilgili yerlerden sağlandığını bildiren Torunbay, "Yedek parça harici işçilik gerektiren işlerde ise, şirket kendi bünyesindeki personelden faydalanmaktadır. İşçilik fiyatları da emsal araştırması yapılarak piyasanın çok aşağısında yapılarak faturalara yansıtılmıştır. Personelden aracın göreve çıkamamasından dolayı herhangi hasılat kaybı ücreti alınmamış ve faturaya yansıtılmamıştır. Personelin karşı tarafa kusurundan dolayı vermiş olduğu hasarlar ise, Gazi Ulaş’ın zorunlu sigorta poliçesinde karşılanmaktadır. Yani şirket bu nedenlerden dolayı hasarsız indirimi yapmasına rağmen personele ve fona bu tutarlar hiç yansıtılmamıştır" dedi.