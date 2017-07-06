Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 11:37

Öz Taşıma-İş Genel Başkanı Toruntay Başbağlar katliamını kınadı

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Büyük milletimizi ayrıştırmaktan ve bölmekten başka hiçbir gayesi olmayan şer odaklarını bugün bir kez daha şiddetle kınıyorum.

Öz Taşıma-İş Genel Başkanı Toruntay Başbağlar katliamını kınadı

06 Temmuz 2017 11:37

Bundan 24 yıl önce Erzincan’ın Başbağlar köyünde gözü dönmüş teröristler haince ve alçakça, savunmasız 33 yurttaşımızı katletti” dedi.


Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 5 Temmuz 1993’de Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde meydana gelen menfur olay ile ilgili bir mesaj yayımladı. “Başbağlar hepimizin ortak acısıdır” ifadelerini kullanan Toruntay, “Büyük milletimizi ayrıştırmaktan ve bölmekten başka hiçbir gayesi olmayan şer odaklarını bugün bir kez daha şiddetle kınıyorum. Bundan 24 yıl önce Erzincan’ın Başbağlar köyünde gözü dönmüş teröristler haince ve alçakça savunmasız 33 yurttaşımızı katletti. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sivil katliamlarından biri olan Başbağlar katliamının acısı bugün hala içimizde tazeliğini korumaktadır. Teröristlerin bu hain saldırısı, birliğimize ve beraberliğimize gölge düşürme amacıyla yapılmış, ancak emeline ulaşamamıştır” açıklamasını yaptı.



“Büyük fedakarlıklarla kurulmuş bu devlet hepimizin devletidir”


Toruntay, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Şehit kanları ile sulanmış bu mübarek vatan toprakları üzerinde yaşayan vatandaşlarımızın arasındaki kardeşliği, beraberliği ve birlikteliği hiçbir güç, hiçbir zaman bozamayacaktır. Bu aziz vatan hepimizin vatanı, göklerde dalgalanan şanlı ay yıldızlı bayrağımız hepimizin bayrağı, büyük fedakarlıklarla kurulmuş bu devlet hepimizin devletidir. Bu duygu ve düşüncelerle 24 yıl önce bugün Başbağlar’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyor, aziz milletimize selam ve saygılarımı sunuyorum.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:19
  • Öğle :13:04
  • İkindi :17:02
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:23
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!