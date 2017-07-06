Öz Taşıma-İş Genel Başkanı Toruntay Başbağlar katliamını kınadı

Bundan 24 yıl önce Erzincan’ın Başbağlar köyünde gözü dönmüş teröristler haince ve alçakça, savunmasız 33 yurttaşımızı katletti” dedi.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 5 Temmuz 1993’de Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde meydana gelen menfur olay ile ilgili bir mesaj yayımladı. “Başbağlar hepimizin ortak acısıdır” ifadelerini kullanan Toruntay, “Büyük milletimizi ayrıştırmaktan ve bölmekten başka hiçbir gayesi olmayan şer odaklarını bugün bir kez daha şiddetle kınıyorum. Bundan 24 yıl önce Erzincan’ın Başbağlar köyünde gözü dönmüş teröristler haince ve alçakça savunmasız 33 yurttaşımızı katletti. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sivil katliamlarından biri olan Başbağlar katliamının acısı bugün hala içimizde tazeliğini korumaktadır. Teröristlerin bu hain saldırısı, birliğimize ve beraberliğimize gölge düşürme amacıyla yapılmış, ancak emeline ulaşamamıştır” açıklamasını yaptı.

“Büyük fedakarlıklarla kurulmuş bu devlet hepimizin devletidir”

Toruntay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şehit kanları ile sulanmış bu mübarek vatan toprakları üzerinde yaşayan vatandaşlarımızın arasındaki kardeşliği, beraberliği ve birlikteliği hiçbir güç, hiçbir zaman bozamayacaktır. Bu aziz vatan hepimizin vatanı, göklerde dalgalanan şanlı ay yıldızlı bayrağımız hepimizin bayrağı, büyük fedakarlıklarla kurulmuş bu devlet hepimizin devletidir. Bu duygu ve düşüncelerle 24 yıl önce bugün Başbağlar’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyor, aziz milletimize selam ve saygılarımı sunuyorum.”