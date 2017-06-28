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28 Haziran 2017 13:55

Öz Taşıma-İş Genel Başkanı Toruntay, Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2226’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Öz Taşıma-İş Genel Başkanı Toruntay, Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı

28 Haziran 2017 13:55


Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, yayımladığı mesajla 2226’ıncı yılını kutlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığını kutladı. Toruntay mesajında, “Gece gündüz demeden var gücüyle, her şart ve koşulda fedakarca görev yapan Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için yüksek vazife şuuru, üstün disiplin ve görev anlayışı ile vatanına hizmet eden Kara Kuvvetlerimiz, hakkı ödenemez fedakarlıklar göstermektedir. Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, ülkemizin güvencesi olan Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, dünyanın çeşitli bölgelerinde üstlendiği görevlerle hem bölgesel hem de küresel barışın tesisine katkıda bulunmaktadır. Her türlü doğa şartlarında üstün başarı göstererek gurur kaynağımız olan Kara Kuvvetlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimize güven vermeye devam edecektir. Bu duygularla birlik ve beraberliğimize gölge düşürmek isteyen, her türlü tehdide karşı sınır ve sınır ötesinde ortaya koyduğu mücadeleyle dosta güven, düşmana korku veren Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü kutluyor; aziz şehitlerimizi, İstiklal Savaşı kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman askerlerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.




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