Öz Taşıma-İş Genel Başkanı Toruntay’dan Kabotaj Bayramı mesajı

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye’nin kendi kara sularında egemenliğini ve bağımsızlığını elde ettiğini ifade ederek; “1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren ve Türk Denizcilik tarihinde, karasularımızın bağımsızlığı adına bir dönüm noktası olan Kabotaj Kanunu, modern Türk Denizciliği açısından; ulaşımdan, taşımacılığa, turizmden, balıkçılığa kadar büyük bir önem taşımaktadır” açıklamasında bulundu.

“Üç tarafı denizlerle çevrili ve dünya üzerinde önemli iki boğaza sahip olan cennet vatanımız; denizcilikte daha modern seviyelere ulaşmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve denizcilik sektöründe daha çok söz sahibi olmak adına önemli avantaj ve imkanlara sahiptir” ifadelerine yer veren Torunay, mesajını şu şekilde sürdürdü:

“Tarihinde; Çaka Bey, Turgut Reis, Piri Reis, Oruç Reis, Barbaros Hayreddin Paşa, Kılıç Ali Paşa, Seydi Ali Reis gibi büyük denizcilere sahip olan ülkemiz, Türk denizcisinin azim ve başarısını tüm dünyaya da kanıtlamıştır. Ayrıca inanıyorum ki, tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de Türk denizcisi rotasından sapmayacak, hiçbir fırtına ve zorluğa boyun eğmeyecektir. Kalbi, aklı, ruhu, azmi ve inancıyla daha da güçlenecek, şanlı bayrağımızı denizlerde sonsuza dek dalgalandıracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; deniz savaşlarında veya kazalarında hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, başta denizcilerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”