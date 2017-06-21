Öz Taşıma-İş Genel Başkanı Toruntay’dan Kadir Gecesi mesajı

Toruntay, “Müminlerin kurtuluşu için bir fırsat olan bu gecede; tüm hayırları, dostlukları, kardeşlik ilişkilerini, komşuluk duygularını ve hemşehrilik ruhumuzu daha da artırmalıyız” dedi.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Kadir Gecesi dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı. Mustafa Toruntay mesajında, “Büyük bir heyecanla karşıladığımız, bereket ve huzur içerisinde geçirmekte olduğumuz mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte, af ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini idrak edecek olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşamaktayız. Tuttuğumuz oruç ve yaptığımız ibadetlerle idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve sonunda bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Müminlerin kurtuluşu için bir fırsat olan bu gecede; tüm hayırları, dostlukları, kardeşlik ilişkilerini, komşuluk duygularını ve hemşehrilik ruhumuzu daha da artırmalıyız. Bu duygularla; tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyor, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereketli bir gece olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.