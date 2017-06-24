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24 Haziran 2017 10:51

Öz Taşıma-İş Genel Başkanı Toruntay’dan Ramazan Bayramı mesajı

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Öz Taşıma-İş Genel Başkanı Toruntay’dan Ramazan Bayramı mesajı

24 Haziran 2017 10:51


Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Milletçe, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olan bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Millet olarak, bayramların hayatımızda önemli bir yeri var. Akraba ilişkilerini güçlendiren, merhamet duygularımızı kuvvetlendiren, dargınlıkları ve kırgınları gideren bayramlar bizler için müstesna günlerdir. Bu özel ve güzel günleri fırsat bilerek; yaşamımızda kardeşliğin, eşitliğin, adaletin etkin kılınması, değerlerimizin toplumu kuşatması adına hep birlikte daha fazla çaba göstermeliyiz.Bu itibarla, Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, vatanımıza ve milletimize; huzur, refah ve aydınlık günler getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.




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