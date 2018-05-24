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24 Mayıs 2018 10:45

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay Konya’daki üyeleriyle iftarda buluştu

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Konya’da çeşitli ziyaretlerde bulunarak, üyeleriyle birlikte iftar yaptı.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay Konya’daki üyeleriyle iftarda buluştu

24 Mayıs 2018 10:45


Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Altay’a başarılar dileyen Toruntay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız, büyüyen ve gelişen Konyamıza büyük katkı sunacaktır. Bizler de yeni görevinde başarı dilemek için Uğur İbrahim Altay Başkanımızı ziyaret edip, çalışmalarında muvaffakiyetler diledik” dedi.


Toruntay, Altay’ı ziyaret ettikten sonra sendikanın Konya İl Temsilciliği tarafından organize edilen iftar yemeğine katıldı. Yemekte üyelerle bir araya gelen Toruntay, üyelerin sıkıntılarını dinledi. Samimi bir ortamda geçen iftar yemeğine AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Halil Etyemez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, HAK-İŞ İl Başkanı Vacit Sır, Konya Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve müdürleri katıldı.




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