Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay’dan 19 Mayıs mesajı

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ’’İyi bilinmelidir ki ancak gençlerine güvenen milletler, yarınlarını inşa edebilir ve gelecekte var olabilir. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istiklal mücadelemizi başlatmak için Samsun’a çıktığı gündür. Bugün milletçe destan yazmaya başladığımız, azim, inanç, fedakarlık ve büyük bir ferasetle işgal güçlerine karşı durduğumuz gündür. Aziz şehitlerimizin canı pahasına savundukları bu mübarek vatan üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, millet olmanın bilincine varmış, bağımsızlığın ve özgürlüğün her şey olduğunu idrak etmiş gençlere emanettir. Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimize ihtimam göstermeli, onların düşüncelerine değer vermeliyiz. Gençlerimizin önünü açmak, kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için çeşitli tasarruflarda bulunmalı, bu konular üzerinde yoğunlaşmalıyız. Geleceğimizin güvencesi gençlerimizin yarınlara en iyi şekilde hazırlanmasına imkan sağlayacak her türlü girişime destek olmalı ve onlara müreffeh bir ülke bırakmak için daha fazla çalışmalıyız. 15 Temmuz gecesi ülkemizin geleceğini çalmaya çalışanlara vurduğumuz tokadı unutmadan, iç ve dış düşmanlarımıza bir an bile fırsat vermeden adımlarımızı sağlam atmalı, bu bilinçle gençlerimizi geleceğe iyi hazırlamalıyız. Ben inanıyorum ki yaşadığı coğrafyayı doğusu ve batısıyla bilen, ilme ve sanata hakim ve evrenselleşmeye açık gençlerimiz, ülkemizi başarıyla ileriye taşıyacaklardır. Ayrıca alınan kararla seçilme yaşının 18 olması gençlerimize duyduğumuz güvenin en net göstergesidir. Böylelikle, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde gençlerimiz ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve milletin meclisinde milleti temsil edeceklerdir. Bu duygularla, aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle ve şükranla anıyorum" dedi.