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17 Haziran 2017 18:25

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay’dan ’Babalar Günü’ mesajı

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Çınar ağacı gibi ailesine kol kanat geren tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay’dan ’Babalar Günü’ mesajı

17 Haziran 2017 18:25


Hak-İş’e bağlı Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, ’Babalar Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Torunay mesajında, “Türk geleneğinde baba, ailenin temel direğidir. Baba; adaleti, paylaşmayı, dayanışmayı ve sorumluluğu simgeler. Babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için büyük bir özveriyle çaba harcar. Bu yüzden anne ve babalarımızın hakkını ödeyemeyiz. Onların rızasını kazanmak ve gönüllerini hoş tutmak için onlara her zaman vefa göstermek her evladın önceliği olmalıdır. Anne ve babalık sevgisi hiçbir hesaba dayanmaz. O sevgi koşulsuz ve çıkarsız bir sevgidir. Bu itibarl, başta ailesi, eşi ve çocuklarını geride bırakarak ay yıldızlı bayrağımız ve vatan toprağının bütünlüğü için terörle mücadelede görev yapan kahraman asker ve polisimiz olmak üzere, çınar ağacı gibi ailesine kol kanat geren tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum” dedi.




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