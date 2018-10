Öz Taşıma-İş Sendikası Kayseri'deki üyeleriyle buluştu

Öz Taşıma-İş Sendikası, Kayseri'deki üyeleriyle kahvaltıda buluştu.

Kayseri'de düzenlenen programda konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Kayseri'de olmaktan mutluyuz. Öz Taşıma-İş Sendikası olarak Kayseri'deki üyelerimizle bir ve beraber olalım istedik. Kaynaşmayı ve dayanışmayı daha çok pekiştirmek, iş stresinden biraz olsun uzaklaşmak için değerli üyelerimiz, kıymetli aile ve çocuklarıyla bugün bir aradayız. Bizim sendika olarak işimiz sadece Toplu İş Sözleşmesi imzalamak değil. Bizim amacımız üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak, onlara fayda sağlayabilmek ve sosyal anlamda nefes aldıracak, deşarj olmalarına imkan sağlayacak etkinlikler organize etmek. Sendika olarak üyelerimiz ile huzurlu bir çalışma ortamımız var. Bu güzel ortamı daha ileri taşımak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

“Üzerimize düşen neyse onu el birliği ile yapacağız”

"Sıkıntılı süreçlerden her zaman alnının akıyla çıkan ülkemiz şu an içinde bulunduğu zorluğu da aşacaktır" diyen Toruntay, “İçeride ve dışarıda düşmanları bol olan ülkemiz, bugüne kadar her türlü zorluğun üstesinden geldi. Geçmişte olduğu gibi bugün de yaşadığımız zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz ve ülkemizi aydınlığa çıkaracağız. Devlet yetkililerimiz ekonomik olarak gerekli tedbirleri almış durumda, biz de sendika olarak ülkemize ve devletimize destek olmak için bir takım tasarruflar almış bulunuyoruz. Her daim milletimizin ve devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kayseri Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Darendelioğlu ise, “Taşımacılık sektörünün her alanında faaliyet gösteren Ulaşım A.Ş.'nin yoğun bir temposu var. Siz çalışanlarımız da alın teri dökerek bu çalışmaya katkıda bulunuyorsunuz. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar sırasında, arkadaşlarımızdan birbirinin açığını aramak yerine, açığını kapatmak için çabalamasını ve geçim ehli olmasını temenni ediyoruz. Hepinize sağlık ve afiyetler içerisinde bir çalışma hayatı diliyorum” şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinlikte söz alan Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ise, çalışanlar için huzurlu bir ortam oluşturmak için çalıştıklarını belirterek, “Çalışanlar olmazsa iş yerlerinin anlamı olmaz. Kahvaltı programımız, bu yıl sendikayla beraber düzenlediğimiz dördüncü etkinliğimiz. Sık sık bu tür etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz ki çalışanlarımız birbirleriyle kaynaşsın. İş yeri ortamından ayrılıp biraz stres atsınlar istiyoruz. İnsanlar birbiriyle muhabbet ettiği zaman bir yöneticisi ile muhabbet ettiği zaman problemlerini iletme imkanı buluyor. Bu da çalışanlarda rahatlık oluşturuyor ve iş yerine yansıyor. İş yerinde en önemli konulardan bir tanesi de iş yeri huzurudur. Biz iş yerinde ki huzuru ne kadar çok sağlayabilirsek verimliliği de o kadar arttırabiliriz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, kura çekimi sonucu belirlenen şanslı üyelerin çocuklarına okul çantası hediye edildi. Organizasyona şarkılarıyla renk katan Kayseri Ulaşım A.Ş.'de görevli sendika üyelerine de teşekkür plaketi verildi.

Gerçekleştirilen etkinliğe; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kayseri Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Darendelioğlu, Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Kayabaşı, Murat Şimşek, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adnan Kıyak, HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, Öz Ağaç-İş Sendikası Kayseri İl Başkanı Emin Hayta, Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları, işletme müdürleri, sendika temsilcileri ve çok sayıda üye katıldı.