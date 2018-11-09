Öz Taşıma İş Sendikası üyelerini yalnız bırakmıyor

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazi Ulaş A.Ş.'de görevli şoförlere saldıran kimliği belirsiz şahıslar için Öz Taşıma İş Sendikasının avukatları hareket geçti. Üyelerine yapılan saldırıdan haberdar olur olmaz harekete geçen sendika avukatları hukuki süreç başlattı.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay; “Gazi Ulaş A.Ş.'de otobüs şoförü olarak görev yapan üyelerimiz Kemal Akkuş ve Hayri Kalkan 1 Kasım 2018 tarihinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı. Üyelerimiz her zamanki gibi görevlerini ifa ederken, sebebini bilmediğimiz şekilde otobüsün önüne aracıyla kesen üç erkek ve bir kadın tarafından önce hakarete maruz kalmış sonrasında ise, sopalarla darp edilmiş. Tabi biz sendika olarak yaşanan bu olayı öğrenir öğrenmez harekete geçtik ve avukatlarımız aracılığıyla hukuki süreç başlattık” dedi.

Sendika olarak hem biz hem de işveren Gazi Ulaş A.Ş. süreci yakından takip ediyoruz diyerek sözlerini sürdüren Başkan Toruntay; “Üyelerimizde darbelere bağlı olarak kırıklar var ve şu an raporlular. Haliyle görevlerinden de uzak kalmış durumdalar. Bu davranış her türlü mağduriyeti beraberinde getiriyor ki, bu tür olayları asla kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu olayın sorumlularının bulunması ve cezalandırılması için olayın amansız takipçisiyiz” ifadelerine yer verdi.

Darba uğrayan şoförler ise, sendikanın ve işveren temsilcilerinin yanlarında olmalarından duydukları mutluluğu ifade ederek; Gazi Ulaş A.Ş. Genel Müdürü Recep Tokat'a, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay'a ve Öz Taşıma-İş Sendikası Gaziantep İl Temsilcisi Halil İbrahim Kaya'ya teşekkür etti.