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28 Temmuz 2018 12:39

Öz Taşıma-İş Sendikası yine lider

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "2017 yılının Temmuz ayında oturduğumuz liderlik koltuğunu yine çok şükür kimselere bırakmadık.

Öz Taşıma-İş Sendikası yine lider

28 Temmuz 2018 12:39

Çalışma Bakanlığımızın son açıkladığı istatistiklere göre sendikamız yine bir numara" dedi.


Öz Taşıma-İş Sendikası, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından açıklanan son istatistiklere göre, 15 numaralı ‘Taşımacılık İşkolu’nun istatistiksel liderliğini sürdürdü.


Konuyla ilgili açıklama yapan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Çalışma Bakanlığımızın son açıkladığı istatistiklere göre sendikamız yine bir numara" dedi.


Toruntay, sözleri şöyle sürdürdü:


"Büyük bir özveriyle gerçekleştirdiğimiz çalışmaların karşılığını alıyoruz. Tabii, hep söylediğim gibi, bu bizim için bir kıstas değil. Daha yapılacak çok iş, gidilecek çok yol ve dokunacak çok insanımız var. Genç ve dinamik bir ekiple yürüdüğümüz bu yolda, bizlere teveccüh gösterip üye olan tüm emekçi kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Hakkın, hukukun ve her daim haklının yanında olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza ara vermeden, hız kesmeden devam edeceğiz."




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