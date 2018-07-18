Öz Taşıma İş Sendikası’ndan “15 Temmuz’u Unutma, Unutturma” programı

Öz Taşıma İş Sendikası, “15 Temmuz’u Unutma, Unutturma” konulu anma programı düzenledi. Programa, AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanvekili Settar Aslan, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterisinin ardından konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “İki yıl önce 15 Temmuz gecesi, şerefli TSK ordumuzun içine haince gizlenmiş, sinsi güçler tarafından o gece başlatılan kalkışma neticesinde, bu topraklar için canını feda edip şehitlik mertebesine ulaşmış dedelerimizin torunları olarak bu hain darbe girişimine karşı hep birlikte dik durduk, sokağa çıktık. Bu hainler ilk kez, Gölbaşı Polis Harekat Merkezini bombalayarak, orada polislerimizi şehit etti, daha sonra Gazi Meclisimizi bombaladı ve devamında, sokağa çıkan, bizim ülke insanlarımıza bomba ve kurşun yağdırmıştır. Bu olay, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, şiddetli bir şekilde devam etmiştir. Ankara’da 150’ye yakın, toplamda da 250 şehidimiz var. Sinevizyonda da izlediğimiz gibi, Ömer Halis Demirler bu ülkede yetişmiş. Canını seve seve bu ülke için feda etmeye hazır bir toplumun içinden çıkmış insanlarız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Birçok Gazimiz var, onlara da Cenabı Hakk’tan sağlık, sıhhat diliyorum” diye konuştu.

Toruntay’dan yeni sistem vurgusu

“Ülkemizin üzerinde haince düşünceleri, sinsi planları olan insanlara karşı Türk Halkı, tankın önüne yaptığı gibi, tüfekten çıkan kurşunlara da göğsünü siper etmiştir” diyen Toruntay şöyle devam etti:

“Hainler, Sayın Cumhurbaşkanımızın o gün canına kastetmeye yönelmiş, hatta bugünkü Savunma Bakanımız, o günkü Genelkurmay Başkanımızı bile alıkoymuşlardır ama Allah’a hamdolsun, bugün geldiğimiz noktada ve bugünkü sistemimizde artık, Türkiye’nin önü açık ve birlik, bütünlüğümüze yönelik ne gelirse gelsin hiçbir kimseye boyun eğmeyeceğimiz bir millet yapımız var ve bugünkü Cumhurbaşkanımızın da yeni güçlü parlamentomuzun da yeni sistemle birlikte bugüne kadar yapılan darbelerin de önü kesilmiş olacak.”

“Türkiye üzerinde oynanan oyunların hepsi bitmiştir”

Toruntay, “Bu yaşananların hiçbirini unutmayacağız, unutturmayacağız. Nereden gelirse gelsin, ister PKK, ister PYD, ister DEAŞ, ister FETÖ. Bugünkü iktidarımızla, Türkiye üzerinde oynanan oyunların hepsi bitmiştir. Kim neyi desteklerse desteklesin, bundan sonraki süreçte artık biz de birlik, bütünlüğümüze yönelik duruşumuzla bu sürece katkı vereceğiz” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Akgül ise, “15 Temmuz’un gündüzü ihanetle başlayan, gecesi mücadele ile devam eden ve sabahı da Rabbime hamdolsun ki destanla, zaferle biten bir kara geceydi” dedi.

Akgül, “O geceyi, o ihanetten bu destana çeviren bu milletten, Allah binlerce kez razı olsun. Bu milletin bir neferi olmak hepimiz için ayrı bir şeref kaynağı" şeklinde konuştu.