Öz Taşıma-İş Sendikası'ndan dikkatiyle faciayı önleyen üyesine ödül

Öz Taşıma-İş Sendikası, Ankara Metrosunda vatman olarak görev yapan ve vagonda çıkan yangını söndürerek bir faciayı önleyen sendika üyesi Hüseyin Aydın'ı ödüllendirdi.

Ankara Metrosunda vatman olarak görev yapan ve Öz Taşıma-İş Sendikası üyesi olan Hüseyin Aydın, dikkatiyle faciayı önledi. Geçtiğimiz günlerde Kızılay-Batıkent seferini gerçekleştiren Aydın, vatmanı olduğu metronun alt kısmından gelen dumanları fark etmesi üzerine, soğukkanlı bir şekilde yolcuları tahliye etti ve metroyu güvenli bir bölgeye çekerek vagonun altında çıkan yangını söndürdü. Bu davranışından dolayı da üyesi olduğu Öz Taşıma-İş Sendikası, Hüseyin Aydın'a ödül verdi.

Kızılay Metrosu işletme şefliğinde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Ankara'mıza hizmet veren, can taşıyan, canımızı taşıyan sendikamızın üyelerinden Hüseyin Aydın kardeşimiz, dikkati ve soğukkanlı davranışlarıyla bir felaketi önledi. Metronun altında aniden çıkan yangını fark eden üyemiz, vatandaşlarımızı herhangi bir paniğe yol açmadan tahliye etmiş ve gereken yerlere bilgi vererek, yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Bundan önce de EGO'da şoför olarak görev yapan bir üyemiz otobüste fenalaşan bir yolcumuzu hastaneye yetiştirmiş ve hayatını kurtarmıştı. Biz de bu davranışını ödüllendirmiştik, bugün de kıymetli üyemiz Hüseyin Aydın'a sendikamız adına, dikkati ve özverili çalışmalarından dolayı altın hediyesinde bulunduk" dedi.

Ödül törenine katılan Metro İşletme Müdürü M. Emre Cansev de Aydın'a teşekkür belgesi verdi. Düzenlenen törene Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Murat Şimşek, sendika iş yeri baş temsilcisi ile temsilcileri ve çok sayıda üye katıldı.