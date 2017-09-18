Öz Taşıma-İş Sendikası’ndan Gaziler Günü mesajı

Toruntay mesajında, “Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bizler için bir vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri büyük ve ulvi mücadelenin eseridir” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 19 Eylül Gaziler Günü’nü yayımladığı bir mesajla tebrik etti. Toruntay mesajında şunları kaydetti:

“Türk kahramanlığının sönmeyen meşalesi olan Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Meclisimiz tarafından 19 Eylül 1921 yılında ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Gazilik’ unvanı verilmiş ve bu tarih ‘Gaziler Günü’ olarak kabul edilmiştir. Alınan bu karar, büyük milletimizin gazi ve şehitlerine duyduğu minnet ve saygının da açık bir göstergesidir. Üzerinde yaşamaktan gurur duyduğumuz bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve hiç düşünmeden şehit olmayı göze alan Gazilerimiz, cesaretin ve fedakarlığın en canlı sembolleri, büyük ülkemizin medarı iftiharıdır. Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla düşmana göğsünü siper eden şanlı ordumuz, ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne kast edenler karşısında bir ve diri olmuşlardır. Tarihteki o anlayış, bugün de canlıdır, bugün de diridir.

15 Temmuz hain darbe girişiminde milletimiz tarihte olduğu gibi yine ve yeni bir destan yazmış, yine büyük bir cesaret örneği göstermiştir. Ayrıca bu büyük millet, 15 Temmuz’da gösterdiği irade ve cansiperane mücadelesiyle ‘Gazi Millet’ unvanını taşımayı hak ettiğini bir kez daha tüm dünyaya ispat etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, mukaddes değerlerimizin muhafazası ve terörle mücadelede hayatlarını gözünü kırpmadan tehlikeye atan gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyor, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.