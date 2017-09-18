Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 17:03

Öz Taşıma-İş Sendikası’ndan Gaziler Günü mesajı

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, bir mesaj yayımlayarak, 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutladı.

Öz Taşıma-İş Sendikası’ndan Gaziler Günü mesajı

18 Eylül 2017 17:03

Toruntay mesajında, “Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bizler için bir vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri büyük ve ulvi mücadelenin eseridir” dedi.


HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 19 Eylül Gaziler Günü’nü yayımladığı bir mesajla tebrik etti. Toruntay mesajında şunları kaydetti:


“Türk kahramanlığının sönmeyen meşalesi olan Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.


Meclisimiz tarafından 19 Eylül 1921 yılında ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Gazilik’ unvanı verilmiş ve bu tarih ‘Gaziler Günü’ olarak kabul edilmiştir. Alınan bu karar, büyük milletimizin gazi ve şehitlerine duyduğu minnet ve saygının da açık bir göstergesidir. Üzerinde yaşamaktan gurur duyduğumuz bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve hiç düşünmeden şehit olmayı göze alan Gazilerimiz, cesaretin ve fedakarlığın en canlı sembolleri, büyük ülkemizin medarı iftiharıdır. Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla düşmana göğsünü siper eden şanlı ordumuz, ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne kast edenler karşısında bir ve diri olmuşlardır. Tarihteki o anlayış, bugün de canlıdır, bugün de diridir.


15 Temmuz hain darbe girişiminde milletimiz tarihte olduğu gibi yine ve yeni bir destan yazmış, yine büyük bir cesaret örneği göstermiştir. Ayrıca bu büyük millet, 15 Temmuz’da gösterdiği irade ve cansiperane mücadelesiyle ‘Gazi Millet’ unvanını taşımayı hak ettiğini bir kez daha tüm dünyaya ispat etmiştir.


Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, mukaddes değerlerimizin muhafazası ve terörle mücadelede hayatlarını gözünü kırpmadan tehlikeye atan gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyor, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç