Öz Taşıma İş Sendikasından israfa karşı örnek tutum

Bizler de ekonomik anlamda zora sokulmaya çalışılan ülkemize destek olmak amacıyla çeşitli tasarruf önlemleri aldık ve uygulamaya soktuk” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, sendika genel merkezinde ve il temsilciliklerinde uygulanmak üzere bir dizi tasarruf önlemi aldıklarını belirtti. Dün tankla, topla, tüfekle çökertemedikleri Türkiye'yi bugün ekonomik saldırılarla dize getireceğini sananların büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu söyleyen Toruntay, “Ülkesini seven ve ülkesi için her zaman var gücüyle bir şeyler yapmaya çalışan sendikamız bugünlerde de üstüne düşeni yapmaya hazır. Bu anlayışla hem genel merkezimizde hem de il temsilciliklerimizde uygulanmak üzere bir dizi tasarruf önlemleri almış bulunuyoruz. Enerji kaynaklarımızı yerinde ve zamanında, yeteri kadar ve gerekli bir şekilde harcanması konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Bunun yanı sıra, kağıt ve buna benzer sarf malzemelerinin israf edilmemeleri konusunda da gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz. Çok önemli ve elzem olmadığı takdirde kağıt kullanmıyor, bunun yerine elektronik ortam üzerinden gerekli çalışmaları yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sendika olarak her zaman devletin yanında olduklarını ifade eden Toruntay, “Düşmanı bol, ancak sevdalısı oldukça fazla olan ülkemiz son günlerde bir darboğazdan geçiyor. Geçmişten bu yana hedefine devletimizi alan malum ülke, bir takım ekonomik yaptırımlarla bizi zora sokma derdine düştü. Fakat şu iyi bilinmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti keşfedilmiş bir ülke değildir. Bugün ülkemize baktığımızda ekonomik kırılganlıklar oldukça fazla. Tabii bu şu an için vatandaşlarımızı biraz zorluyor, ancak inanıyoruz ki her geçen gün üzerine koyarak ilerleyen ve büyüyen ülkemiz bunun da altından yakın zamanda kalkacaktır” şeklinde konuştu.