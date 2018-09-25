Öz Taşıma İş Sendikası'ndan miting gibi piknik etkinliği

Hafta sonu iki gün boyunca gerçekleştirilen Geleneksel Piknik Etkinliğine 3 bine yakın üye katıldı.

Öz Taşıma-İş Sendikası, geleneksel hale getirdiği piknik etkinliklerinin ikincisini Ankara'daki üyeleriyle birlikte gerçekleştirdi. Üyelerin aileleriyle birlikte katıldığı program, havanın da güzel olmasıyla oldukça eğlenceli geçti.

Programla ilgili açıklamada bulunan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Geçen yıl başlattığımız ve geleneksel hale getirdiğimiz piknik organizasyonumuzun ikincisini Ankara Büyükşehir Belediyemizde görevli sendika üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik. Yoğun bir katılım oldu ve biz bu durumdan oldukça memnunuz. Programımızı iki güne yaydık. Cumartesi günü mesaide olan üyelerimiz Pazar günü, Pazar günü çalışan üyelerimiz ise Cumartesi günü katıldı. Biz üyelerimizle var olduğumuzu bilen, üyelerimiz için çaba sarf eden bir sendikayız. Sendikacılığı sadece Toplu İş Sözleşmesi imzalamak olarak görmüyoruz. Sosyal sendikacılığı kendimize şiar edinerek, bu doğrultuda çeşitli planlamalar yaparak yolumuzda yürüyoruz” şeklinde konuştu.

TİS sürecine girdiklerini de belirten Genel Başkan Toruntay, “Sendikamız örgütlü olduğu iş yerleriyle, yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalamak için masaya oturacak. Çok yoğun bir program bizleri bekliyor. Üyelerimizin yaşam standartlarını yükseltmek, onlara daha çok fayda sağlamak için işverenlerimizle tabiri caizse sıkı bir pazarlığa oturacağız. İnşallah güzel bir süreç yaşarız ve bu sürecinde sonunda bizleri mutlu edecek imzalar atarız. Piknik etkinliğimizin de bu sürece denk gelmesi, hem bizim hem de üyelerimizin deşarj olması açısından oldukça iyi oldu. Sendika olarak üyelerimizin iş ortamından biraz olsun uzaklaşıp nefes almalarına fırsat sağlamaya devam edeceğiz. Ankara'dan sonraki durağımız ise Kayseri olacak. Kayseri'de de üyelerimizle bir araya geldikten sonra son olarak Gaziantep'te etkinliğimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

İki gün boyunca gerçekleştirilen etkinlikte, kura çekimiyle hediye de dağıtıldı. İlk gün Genel Başkan Mustafa Toruntay, ikinci gün ise Otobüs Dairesi Başkanı İhsan Ün çekilişi kazanan şanslı üyelere hediyeleri takdim etti.

Etkinliğe; Ankara Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Dairesi Başkanı İhsan Ün, EGO Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanları, Çevre Koruma Dairesi ile Kent Estetiği Dairesi Birim Müdürleri, EGO Bölge Müdürleri ve sendika iş yeri temsilcileri katıldı.